Mrabet fait suivi du projet d’hôpital régional de Ghardimaou

Le ministre de la santé Ali Mrabet, a présidé mardi au siège du département, une séance de travail consacrée au suivi du projet de construction de l’hôpital régional de Ghardimaou (gouvernorat de Jendouba)

L’état actuel du projet et l’avancement des études ont été passés en revue au cours de cette réunion, ainsi que les procédures relatives à l’acquisition du terrain pour la construction de cet hôpital et la date du démarrage des travaux.

Mrabet a souligné la nécessité d’assurer la coordination entre les parties intervenantes à ce projet à même de lui conférer l’efficacité requise, signalant l’importance de la réalisation de cet hôpital qui permettra de rapprocher les prestations sanitaires fournies aux citoyens dans le gouvernorat de Jendouba et d’améliorer leur qualité.

A noter que le président de la république Kais Saied avait effectué le 13 mars courant une visite à la délégation de Ghardimaou relevant du gouvernorat de Jendouba consacrée au suivi de réalisation de cet hôpital régional.

