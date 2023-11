Séance de travail entre la CNAM et la CNSS pour développer la coopération et l’échange des données

Dans le cadre du renforcement de la coopération conjointe visant à développer davantage l’échange de données entre la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM)et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), une séance de travail s’est tenue hier jeudi au siège de la CNAM, entre le président directeur général de la Caisse, Kamal Madouri, et le PDG de la CNSS Mohammed Karim.

Selon un communiqué publié par la CNAM sur les réseaux sociaux, un certain nombre de points ont été convenus, lors de cette réunion, dont le renforcement de la décentralisation de l’offre des médicaments spécifiques au niveau des cliniques de sécurité sociale et le rapprochement des services des assurés sociaux dans les différentes régions du pays.

Ils ont également convenu de démarrer l’utilisation de la carte LABES dans les cliniques de sécurité sociale au début de l’année 2024 et d’organiser les relations contractuelles entre les deux Caisses nationales dans le cadre de l’accélération de tous les procédures et les dispositions nécessaires permettant de renforcer le processus d’échange des données de manière à garantir les droits des assurés sociaux ainsi que contribuer au renforcement des équilibres financiers du secteur de la sécurité sociale.