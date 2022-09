Séance de travail ministérielle axée sur la rentrée scolaire et universitaire

Une séance de travail ministérielle a été tenue mardi en présence de la cheffe du gouvernement Najla Bouden Romdhan, consacrée à l’examen des préparatifs pour la rentrée scolaire et universitaire 2022/2023. La séance a permis de passer en revue les préparatifs des ministères de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des affaires sociales, de l’emploi et de la formation professionnelle, de l’industrie des mines et de l’énergie, du commerce et de développement des exportations, du transport, des affaires religieuses, et de la famille, de la femme de l’enfance et des séniors. Bouden a souligné à cette occasion l’importance de la disposition des différents ministères afin d’assurer une rentrée scolaire et universitaire dans les meilleures conditions en favorisant les moyens logistique et pédagogique nécessaires. La Cheffe du gouvernement a également appelé à l’impératif de favoriser les fournitures nécessaires pour la rentrée scolaire, à savoir, le cahier subventionné et les manuels scolaires, tout en veillant sur la bonne qualité et les meilleurs prix prenant ainsi en considération le pouvoir d’achat du tunisien.

