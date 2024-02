Séance de travail ministérielle sur le plan d’affaires de l’entreprise «SOMATRA-GET»

L’examen des différents volets du plan d’affaires proposé en vue de booster l’activité de la Société Générale d’Entreprise de Matériel et de Travaux (SOMATRA-GET) a été centre d’une séance de travail ministérielle tenue, mardi après-midi, au Palais du gouvernement à la Kasbah.

Présidée par le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, la séance a permis de s’informer sur la reprise d’activité de l’entreprise qui a entamé la réalisation des mégaprojets bloqués, à l’issue de la tenue de sa dernière séance de travail.La séance a été l’occasion de passer en revue les différentes propositions et alternatives formulées dans le cadre du projet de plan d’affaires de l’entreprise, lequel vise à soutenir son activité et, partant, à préserver son rôle stratégique dans le secteur de la construction et des travaux.

Les représentants du secteur bancaire, ont été unanimes à mettre l’accent sur l’impératif de garantir la pérennité de l’entreprise SOMATRA-GET, compte tenu de sa contribution majeure à la réalisation des projets publics, se déclarant disposés à lui apporter l’appui nécessaire dans le cadre d’un effort collectif national, afin qu’elle puisse mener à bien sa mission.

La séance s’est déroulée en présence des ministres de l’Économie et du Plan, de l’Équipement et de l’Habitat, des Affaires sociales, de l’Agriculture, des Ressources hydriques et de la Pêche ainsi que des ministres de la Santé et du Transport et du président du Conseil bancaire et financier (CBF).