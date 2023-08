Les préparatifs de la rentrée scolaire, universitaire 2023-2024 à l’étude chez Hachani

Une séance de travail ministérielle s’est tenue mardi au palais du gouvernement à la Kasbah pour examiner les préparatifs pour la rentrée scolaire, universitaire et de formation 2023-2024.

A cette occasion, le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a mis l’accent sur l’importance de lever tous les obstacles pour assurer une rentrée dans de bonnes conditions.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, Hachani a loué les efforts déployés par tous les intervenants pour garantir la réussite de l’année scolaire, universitaire et de formation 2023-2024.

A cet effet, les différents départements concernés ont présenté leurs programmes pour la rentrée et évoqué leurs besoins en ressources humaines et matérielles.

En outre, l’accent a été mis sur la nécessité de garantir un enseignement inclusif de qualité à tous les Tunisiens sans exception y compris les enfants issus de familles au revenu limité.

Le transport scolaire et universitaire, la restauration, les foyers, l’entretien des établissements et la disponibilité des manuels et cahiers scolaires à prix abordables, qui tiennent compte du pouvoir d’achat du citoyen tunisien, ont été tous discutés lors de la séance de travail ministérielle.

- Publicité-