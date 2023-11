Secteur du textile : Un cadre législatif décousu 

Le président de la fédération tunisienne du textile et de l’habillement, Haythem Bouagila, a indiqué que la situation actuelle du secteur est difficile compte tenu de la conjoncture géopolitique et de la guerre russo-ukrainienne, qui ont affecté la plupart des économies, la capacité de consommation et le pouvoir d’achat.

Dans une déclaration accordée à African Manager, ce lundi 20 novembre 2023, il a affirmé que le secteur du textile et de l’habillement en Tunisie fait partie de ceux qui contribuent de manière considérable aux finances publiques.

On parle de 160 mille emplois, 3 milliards d’euros de chiffres d’affaires à l’export, quelques centaines de milliers de dinars de commerce local et de d’entreprises nationales, ainsi que 1600 sociétés textile.

Néanmoins, le secteur demeure, de manière directe, affecté par l’inflation, par la pénurie de la demande, ainsi que par la baisse du pouvoir d’achat des citoyens européens.

Selon le président de la FTTH, la concurrence avec l’Egypte sur le marché du textile et de l’habillement a impacté davantage le secteur notamment à la lumière de la baisse du coût de l’énergie et de l’encouragement des investissements en Egypte.

Un manque à gagner de 1.5 milliard de dinars

« C’est un secteur persévérant, audacieux, et tenace, qui tend désormais à survivre sur le marché. Le climat des affaires en Tunisie est très difficile, l’augmentation des paiements d’impôts est passée en une dizaine d’années de 0% à 25%, et, selon le Pnud, 920 mille travailleurs sont actifs sans autorisation et non déclarés, ce qui constitue un manque à gagner de 1.5 milliard de dinars de recettes au profit de l’Etat chaque année », a-t-il martelé, soulignant que la pression fiscale est largement exercée sur les entreprises légales et structurées du secteur du textile et de l’habillement.

Selon ses dires, les travailleurs honnêtes sont « les bouc-émissaires d’un système archaïque, défaillant, et sans vergogne ».

Le responsable a, à cet effet, appelé à une sorte de flexibilité de la part des caisses sociales et autres, afin de maintenir la viabilité des entreprises structurées pendant cette période difficile et de préserver les emplois.

Le parcours du combattant

Par ailleurs, les barrières réglementaires ont été pointées du doigt, entravant la croissance et l’investissement. Les principaux obstacles administratifs sont, selon le responsable, tiennent au grand poids administratif qui entrave les investissements et la mise en place des entreprises, ce qui dicte un changement du cadre législatif et juridique et le démantèlement de ces obstacles et difficultés.

Lors de la création d’une entreprise, et pour avoir un décret de classement de l’entreprise (certificat de prévention, agrément de local), les entrepreneurs, pourtant animés d’une volonté inébranlable d’apporter leur pierre à la reprise économique du pays, n’ont d’autre choix que de se résigner à un système qui entrave la réalisation de leurs projets, avec un cadre législatif et réglementaire obsolète », a-t-il dit, soulignant que le secteur du textile doit être soutenu et non puni.

Il a expliqué qu’il s’agit aujourd’hui de trouver des solutions pour contrôler le marché parallèle et de modifier le cadre législatif dans le sens d’une simplification des procédures, d’une réduction de la pression fiscale et d’un contrôle strict des entreprises réglementées.

Le président de la FTTH a appelé à la suppression des taxes imposées sur les salaires inférieurs à mille dinars, et à son adoption en tant que proposition dans la loi de finances pour l’année 2024, dans le but d’améliorer le pouvoir d’achat de cette catégorie, notamment à la lumière des négociations en cours entre la fédération tunisienne du textile et de l’habillement et le partenaire social pour augmenter les salaires.

Bouagila s’est , malgré tout, dit optimiste, et souligné qu’il n’y a pas de réticence à investir en Tunisie en raison de ses positions sur les événements actuels au Moyen-Orient, mais qu’il y a une baisse de la demande en raison de la situation régionale dans son ensemble et du faible pouvoir d’achat en Europe.

Il a, en outre, indiqué que la Tunisie dispose de talents prometteurs dans le secteur du textile qui feraient de l’économie tunisienne un espace en perpétuelle évolution. La Tunisie s’avère un terrain favorable où l’adaptation constante devient impérative, avec un secteur qui se bat et qui a besoin d’appui, selon ses dires.