Secteur minier: En quatre ans, le nombre des permis de recherches a doublé, selon le ministère de l’Industrie

Le nombre total des permis de recherche dans le secteur minier en Tunisie a été porté en 4 ans (2016-2019), à 128, dont 86 nouveaux permis, a indiqué, lundi, à Tunis, le Ministre de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises (PME), Slim Feriani.

D’après ses dires, les nouveaux permis ont aidé à étendre les champs de prospection à d’autres produits non phosphatés dont les sels, le plâtre, le sable et le silice (matériau utilisé dans les domaines de l’énergie solaire, l’électronique, les produits de construction, les céramiques, les verres et autres… ) .

Le nombre des projets d’exploitation est estimé, quant à lui, à 70 projets en 2019, dont 24 nouveaux permis, a ajouté le ministre, qui présentait, aux journalistes, le bilan de quatre ans d’activités du département de l’Industrie (2016-2019).

La Tunisie a parachevé les procédures d’adhésion à l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE), a encore fait savoir Feriani, relevant que le ministère de l’Industrie vient de parachever aussi le projet initial du Code des Mines et a entamé le processus de réforme du Code des hydrocarbures en plus du lancement de 6 études stratégiques pour la réforme du secteur énergétique.

En ce qui concerne la lutte contre la corruption, le ministre a indiqué que les missions de contrôle de l’Inspection générale ont permis le transférer 5 rapports à la Cour de discipline financière et de traduire 7 dossiers en justice.