Secteur pétrolier :17 permis d’exploration sont en cours de validité à fin mars 2023

Le nombre total de permis en cours de validité a atteint, à fin mars 2023 , 17 dont 14 permis de recherche et 3 permis de prospection, selon le rapport sur la conjoncture énergétique pour mars 2023, publié mardi, par l’Observatoire national de l’énergie et des mines relevant du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.

Le nombre total de concessions est de 56 dont 44 en production. L’Etat participe à travers l’ETAP dans 34 de ces concessions en production et directement dans 3, d’après la même source.

Il convient de rappeler qu’un nouveau permis de recherche » Boughrara » a été attribué en janvier 2023 (Journal officiel de la République tunisienne (JORT) n° 6 du 17 janvier 2023).

S’agissant des opérations d’exploration, aucune nouvelle opération d’acquisition sismique n’ a été enregistré à fin mars 2023, ni d’ailleurs, aucune nouvelle opération de forage de développement.

Par contre, il y a de nouvelle opération de forage de deux nouveaux puits d’exploration » Araifa-2 » et » Sabeh-1 « , à fin mars 2023.

- Publicité-