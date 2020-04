Secteur pétrolier : 25 permis d’exploration sont en cours de validité mais la production est toujours en baisse

La production nationale de pétrole brut s’est située, à fin février 2020, à 273Kt (mille tonne), enregistrant une baisse de 5% par rapport, à fin février 2019, selon le rapport de la conjoncture énergétique mensuelle de février 2020 publié par le ministère de l’énergie, des mines et de la transition énergétique..

Ainsi, la moyenne journalière de la production de pétrole est passée de 37,4 mille barils/jour, à fin février 2019, à 35,4 mille barils/jour, à fin février 2020, lit-on dans ce document.

La production du pays est toujours en baisse dans plusieurs champs à savoir :Ashtart(-15%), Adam(-19%), Cherouq(-27%), El Borma(-9%), Hasdrubal(-11%) et Ouedzar(-10%).

Le nombre total des permis d’exploration pétrolière en cours de validité en Tunisie a atteint à la fin de février 2020, 25, dont 17 permis de recherche et 8 permis de prospection couvrant une superficie totale de 86 451 Km2,

Le nombre total de concessions est de 56 dont 41 en production. A travers l’Entreprise tunisienne des activités pétrolières (ETAP), l’Etat tunisien participe dans 32 de ces concessions en production et directement, dans 3, d’après la même source.

Quant à balance commerciale énergétique, son déficit s’est creusé encore, à fin février 2020, de 16% (en tenant compte de la redevance du gaz algérien exportée), passant de 1027 millions de dinars (MD), durant les deux premiers mois 2019, à 1195 MD, durant la même période de 2020, note la conjoncture énergétique mensuelle.

Les exportations des produits énergétiques ont enregistré, à fin février 2020, une diminution en valeur de 6% accompagnée par une hausse des importations en valeur de 11%.