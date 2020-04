Secteur privé: Des contributions à hauteur de 114,677MDT accordées par 213 entreprises

Les contributions de 213 entreprises du secteur privé l’effort de lutte contre la pandémie du Covid-19 s’élève à 114, 677 million de dinars, selon un recensement des contributions diverses du secteur privé réalisé par l’UTICA, en coopération avec la FTH, l’IACE, la FTUSA, le CJD et le Conseil des Chambres Mixtes.

D’après l’UTICA, ce recensement vise à mettre en lumière les différentes formes d’engagement du secteur privé, en matière de soutien direct aux hôpitaux et personnel médical, d’innovation et de soutien technologique, de maintien de l’emploi et aides alimentaires, mais aussi de donations financières..

Le formulaire de recensement a demandé à chaque répondant d’estimer la valeur des contributions fournies, qu’il s’agisse de mise à niveau numérique, d’achat d’équipements, de mises à disposition, de soutien alimentaire, et de soutien financier direct.

37,6% des entreprises interviewées ont acheté des équipements et médicaments pour les hôpitaux

37 ,6% sur un total de 213 entreprises sondées, ont acheté des équipements, fournitures et médicaments pour les hôpitaux. De nombreuses entreprises ont directement soutenu les hôpitaux et le personnel de santé. On notera par exemple la prise en charge financière de 400 000 tests de dépistage à titre gracieux. Egalement, plus de 250 000 bavettes, des combinaisons et blouses et transformation des masques de plongée en respirateurs, des gels et produits d’hygiène.

De même, l’industrie pharmaceutique s’est mobilisée avec succès pour qu’il n’y ait pas de pénurie de médicaments. Les industriels se sont engagés sur d’importants dons de médicaments au profit des hôpitaux et à travers la commission nationale des dons par une initiative concertée pour une valeur à ce jour de 2,4 millions de dinars.

D’autres industriels ont concrétisé avec succès le développement et la production des médicaments à base d’hydroxycholoroquine.

Pour sa part, l’industrie textile a adopté pour la production des masques de catégorie 1 à hauteur d’1 million de masques par jour. Ces masques lavables dits ” barrière ” vont être produits à un prix plafonné sur la base d’un cahier des charges afin de mettre à la disposition de la population un masque réellement protecteur et à bas prix, en préparation de la fin du confinement.

15% des entreprises sondées ont apporté un appui technologique et numérique

15% des entreprises sondées ont indiqué avoir apporté un soutien technologique et numérique. Il s’agit, par exemple, de l’équipement de 100 ambulances en tablettes et navigateurs GPS, connectés à une cellule de crise du ministère de la santé. Cette dernière, a été même équipée en ordinateurs et softwares par ces mêmes entreprises.

A noter, également, la mise à disposition du ministère de la santé et du gouvernement de ressources ingénieurs en développement ou conseil par plusieurs entreprises du numérique, mais aussi les centres d’appels pour des positions hotlines de diagnostic Covid-19.

Outre, l’initiative en cours Sharek qui vise à équiper les étudiants des foyers modestes en ordinateurs et connexions leur permettant notamment l’accès au e-learning.

Les solutions mises à disposition comprennent, en outre, des plateformes de diagnostic en ligne du covid-19, des systèmes de visionnage à distance pour les salles de réanimation, des plateformes d’identification en temps réel des lits disponibles pour optimiser l’hospitalisation des malades identifiés.

Parmi les innovations digitales, une plateforme de tracking et géolocalisation des confinés pour tracer les lieux et contacts potentiels.

Plusieurs solutions également ont été développées pour les achats et services en ligne mis à disposition des citoyens. Des solutions couplées à des formations pour le télétravail ont également été fournies par de nombreuses entreprises, afin d’accélérer l’adaptation nécessaire de nos opérations.

De même, des réparations de respirateurs défectueux dans les hôpitaux sont effectuées par des entreprises spécialisées mais aussi des initiatives pour la fabrication d’équipements de sécurité anti-covid et des respirateurs sont lancées.

Plusieurs dizaines de propositions d’innovations technologiques et digitales sont formulées par des startups et entreprises numériques au Ministère de la Santé, des Affaires sociales, de l’Education, de l’Intérieur, soit directement soit à travers des Hackatons (concours) organisés par plusieurs acteurs.

Selon le même, recensement, la mise à niveau technologique et numérique permise par l’engagement des entreprises a, ainsi, permis un saut qualitatif et d’efficacité dans la gestion publique de l’épidémie et de ses conséquences.

13% des entreprises sondées ont mis à disposition des infrastructures de santé et locaux pour le confinement