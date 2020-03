Secteur privé: Le CNOM appelle les médecins à soutenir les efforts de leurs collègues

Le conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) a appelé, jeudi, les médecins du secteur privé dans toutes les spécialités à soutenir les efforts des médecins du secteur public pour lutter contre le Coronavirus et réduire sa propagation.

Dans un communiqué publié jeudi, le conseil a appelé les médecins souhaitant participer à cette initiative pour aider les chefs de services hospitaliers publics concernés à organiser les modalités de cette coopération et à remplir un formulaire sur le site Internet du CNOM.

Le conseil a, d’autre part, appelé les médecins souhaitant se porter volontaires pour réduire la pression sur la ligne 190, mise en place au service des citoyens pour répondre à leurs questions et les orienter pour détecter les cas suspectés de contracter le coronavirus, à s’inscrire sur la plateforme numérique de l’observatoire de med.tn et y ouvrir un compte.

Le conseil de l’ordre a affirmé que cette plateforme numérique n’est accessible aux citoyens que pendant la crise de la lutte contre le Coronavirus, sous la supervision de l’ordre et sous la tutelle du Ministère de la Santé