Sécurité sociale: Appel aux citoyens non adhérents à s’adresser aux bureaux régionaux pour bénéficier d’une carte de soin

Le ministère des affaires sociales a appelé mardi les citoyens, non adhérents ou ne pouvant pas adhérer à l’un des régimes de sécurité sociale, de s’adresser aux bureaux régionaux du ministère, pour recevoir une carte de soin gratuite ou une carte de soin à tarif réduit, conformément aux critères nécessaires et procédures en vigueur. Cet appel s’inscrit dans le cadre du souci du ministère à concrétiser le droit constitutionnel de chaque citoyen à la santé et au soin, précise un communiqué du ministère.

- Publicité-