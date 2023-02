Sécurité sociale: Signature prochainement d’une motion des procédures administratives entre la Tunisie et la Turquie

Lors d’un entretien tenu ce vendredi à Tunis entre le ministre des affaires sociales, Malek Ezzahi et l’ambassadeur de Turquie en Tunisie Ca?lar Fahri Cak?ralp, il a été convenu de signer dans les plus brefs délais une motion des procédures administratives de la sécurité sociale entre les deux pays.

A cette occasion, le ministre a présenté ses sincères condoléances au peuple turc ami sinistré par le séisme qui a frappé le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie souhaitant un prompt rétablissement aux blessés des deux pays, selon un communiqué publié sur la page du ministère.

De son côté, l’ambassadeur de la Turquie a loué l’élan de solidarité manifesté par la Tunisie envers la Turquie et la Syrie.

A noter que cette motion s’ajoute aux 23 conventions bilatérales signées entre la Tunisie et des pays européens et arabes dans le domaine de la sécurité sociale jusqu’à 2019 et qui permettent de garantir la sécurité sociale à la communauté tunisienne à l’étranger et leur assure une couverture sociale ainsi que des avantages au profit de toute la famille outre les pensions de retraite.

Un séisme avait frappé lundi à l’aube le sud de la Turquie et le Nord de la Syrie causant plus de 18 mille morts et plus de 74 mille blessés au sud de la Turquie et plus de 3000 morts et plus de 7000 blessés en Syrie.

