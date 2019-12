Seif Makhlouf écope de 20 mois de prison

La 6ème chambre correctionnelle au Tribunal de première instance de Tunis a condamné, vendredi, à un an et 8 mois de prison l’avocat et porte-parole officiel de la coalition Al-Karama, Seifeddine Makhlouf pour préjudice à autrui sur les réseaux sociaux et pour avoir imputé à un fonctionnaire public ou assimilé des faits illégaux en rapport avec ses fonctions, sans en établir la véracité, au sens de l ‘article 128 du Code pénal.