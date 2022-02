Seifeddine Makhlouf condamné à un an de prison

Le député du Parlement suspendu Seifeddine Makhlouf a été condamné à un an de prison, avec sursis à l’exécution, dans l’affaire d’atteinte à la justice militaire, a indiqué son avocate Islam Hamza sur sa page Facebook.

Makhlouf est comparu ce jeudi devant la Chambre correctionnelle du Tribunal militaire permanent de Tunis pour avoir insulté et menacé un magistrat militaire dans les couloirs du Tribunal.

La Chambre correctionnelle du Tribunal militaire permanent de Tunis avait ordonné, le 17 janvier dernier, de maintenir en liberté les accusés Seifeddine Makhlouf et Nidhal Saoudi , députés du Parlement suspendu, et de reporter au 28 mars l’examen de l’Affaire dite de l’aéroport.