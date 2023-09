Séisme au Maroc: L’UGET exprime son entière solidarité avec le peuple marocain

L’Union générale des étudiants de Tunisie (UGET) a exprimé son entière solidarité avec le peuple marocain à la suite du séisme qui a frappé la ville de Marrakech (Maroc) ayant fait plus de 2 mille morts.

L’UGET a affirmé suivre de près la situation au Maroc à la suite du violent séisme de magnitude 7,2 qui a frappé le sud-est de la ville de Marrakech, exprimant ses sentiments de compassion envers le peuple marocain et les familles des victimes en cette circonstance douloureuse.

L’organisation estudiantine a appelé le peuple marocain à faire preuve de solidarité et d’empathie et à mettre en place des initiatives populaires pour aider les sinistrés.

Elle a également incité les organisations, instances et peuples marocains et arabes à lancer une large campagne de solidarité avec le peuple marocain.

