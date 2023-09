Séisme : Des équipes de la Protection civile se dirigent ce soir au Maroc pour soutenir les secours

Des équipes de la Protection Civile se dirigent, ce samedi soir, vers le Royaume du Maroc, pour soutenir les efforts de recherche et de secours, suite au violent séisme qui a frappé hier soir la région d’Al Haouz, près de Marrakech, selon le porte-parole officiel du ministère de l’Intérieur, Faker Bouzghaya.

Les équipes se composent de 50 agents et cadres de l’unité spécialisée, 6 médecins de la protection civile et 4 canins. Des dispositifs avancés de surveillance thermique et un drone pour détecter les victimes sous les décombres seront utilisés.

D’après la même source, un hôpital de campagne affilié à la Protection Civile sera également envoyé pour contribuer aux opérations de secours et prendre en charge les blessés.

Un séisme d’une magnitude 7,2 degrés a touché vendredi soir plusieurs régions du Maroc et a fait 820 morts et 672 blessés, dont 205 grièvement, selon un bilan actualisé du ministère matocain de l’Intérieur.

