Séisme en Turquie : Erdogan sous le feu des critiques

Les autorités turques se retrouvent sous le feu des critiques. Alors que de nombreux habitants des zones sinistrées déplorent la lenteur de l’arrivée des secours et l’inadéquation de l’aide d’urgence, Recep Tayyip Erdoğan a reconnu, mercredi, des « lacunes ».

« Il est impossible d’être préparé à un désastre pareil », a-t-il plaidé lors d’un déplacement dans la province d’Hatay, près de la frontière syrienne.

Ces séismes interviennent à trois mois des élections, présidentielle et législatives, cruciales pour le président turc.

En 1999, lors du dernier gros tremblement de terre en Turquie qui avait fait plus de 17.000 victimes, c’est en partie les critiques contre les autorités qui avaient conduit le parti d’Erdogan, l’AKP, à la victoire trois ans plus tard. Le Premier ministre d’alors, Bulent Ecevit, avait été ciblé pour sa gestion des secours aux populations.

Cette fois, le chef de l’État a aussitôt déclaré un niveau d’urgence maximal qui en appelle à l’aide internationale et s’est déplacé dans certaines provinces sinistrées.

« Une réponse efficace à l’urgence pourrait renforcer le chef de l’État et son parti en suscitant un sentiment de solidarité nationale sous la direction d’Erdogan », estime dans une note Wolfango Piccoli, du cabinet de conseil en risques politiques Teneo.

« S’il rate la réponse post-séisme, Erdogan pourrait perdre les élections de mai », nuance en revanche auprès de l’AFP Emre Caliskan, chercheur au Foreign Policy Centre.

En outre, Recep Tayyip Erdogan est particulièrement critiqué pour avoir marginalisé l’armée. Dès le déclenchement des séismes, l’armée n’a pas agi assez tôt parce que le gouvernement a annulé un protocole lui permettant d’agir sans instruction.

« L’armée ne peut plus être en première ligne car c’est un potentiel compétiteur pour Erdogan, alors qu’elle est la plus efficace dans les situations d’urgence », détaille une analyste.

Si les séismes sont impossibles à prévoir et que l’intensité de ces derniers a surpris, la région est très vulnérable face aux risques sismiques. Sur les récentes images, on voit des milliers d’immeubles s’effondrer sous la violence des secousses. Conséquence, la qualité du bâti est mise en cause.