Séisme en Turquie et en Syrie: Le bilan dépasse les 41 000 morts

Le bilan du séisme de magnitude 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février ne cesse de s’alourdir. Alors que les chances de retrouver des survivants s’amenuisent, des sources officielles et médicales ont dénombré au total 41 732 personnes ayant perdu la vie, dont 38 044 en Turquie et 3 688 en Syrie.

Les sauveteurs turcs ont sorti jeudi des décombres une jeune fille de 17 ans et une femme d’une vingtaine d’années, près de onze jours après la secousse qui a ravagé la zone frontalière entre les deux pays. Dans de nombreuses villes et villages des deux pays, les sauveteurs s’acharnent toujours à tenter de venir en aide à d’éventuels survivants mais chaque heure qui passe diminue les chances qu’ils aient pu résister, dans un froid glacial, sous les décombres.

Ankara a suspendu par conséquent les opérations de sauvetage dans certaines régions et Damas a fait de même dans les zones qu’il contrôle.