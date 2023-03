Séisme en Turquie : Les donateurs internationaux promettent 7 milliards d’euros d’aide

Les donateurs internationaux ont annoncé, lundi à Bruxelles, s’engager à apporter 7 milliards d’euros d’aide à la Turquie et la Syrie, après le séisme du 6 février qui a causé la mort de plus de 56 000 personnes.

Lors d’une conférence de donateurs, le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, s’est dit « fier d’annoncer que nous allons voir un soutien supplémentaire substantiel. Les engagements s’élèvent au total aujourd’hui à 7 milliards d’euros ». Face aux besoins significatifs des rescapés, Ursula von der Leyen a rappelé qu’il était urgent de leur apporter de l’aide.

Pour sa part, la Commission européenne a déclaré qu’elle s’engageait à verser 1 milliard d’euros pour la Turquie et 108 millions d’euros à destination de la Syrie. L’Allemagne a annoncé qu’elle doublerait son aide aux victimes du séisme, en la portant à 240 millions euros, et la France qu’elle ajoutait 12 millions à la trentaine de millions déjà annoncés pour la Turquie et la Syrie.

Les dégâts causés par le séisme en Turquie sont évalués à « quelque 104 milliards de dollars », selon le président turc Recep Tayyip Erdogan. En Syrie, selon l’Onu, les dégâts sont estimés à hauteur de 8,9 milliards de dollars, et le coût des réparations d’urgence à 14,8 milliards, souligne le JDD.