Séisme Turquie-Syrie: Le bilan approche les 20 000 morts

Le séisme qui a frappé le sud-est de la Turquie et le nord syrien au début de la semaine a fait près de 20.000 morts, selon de derniers bilans qui ne cessent d’augmenter, alors qu’un premier convoi d’aide est entré dans les zones rebelles du nord-ouest de la Syrie jeudi, au quatrième jour après la catastrophe.

D’après d’autres sources, plus de 17 500 morts sont désormais recensés : 14 351 en Turquie, selon le vice-président, et 3 162 en Syrie, selon le cumul des bilans du régime et des secouristes dans les zones rebelles. Pour la seule Turquie, le président Erdogan a parlé de plus de 60 000 blessés. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des rescapés dans un froid glacial.

D’autre part, la France a décidé de débloquer 12 millions d’euros pour la Syrie. Cette aide d’urgence sera distribuée « en lien avec les organisations non gouvernementales et avec les Nations unies », et concernera « l’ensemble des régions touchées » dans le pays, qu’elles soient sous le contrôle des rebelles ou de Damas, affirme un porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Ce dernier précise que cette aide ne marque pas de changement dans l' »approche politique » de la France vis-à-vis du régime de Bachar Al-Assad.