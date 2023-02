Séismes en Syrie : Jusqu’à 5,3 millions de personnes risquent d’être sans abri, d’après l’ONU

Jusqu’à 5,3 millions de personnes risquent de se retrouver à la rue en Syrie après le séisme meurtrier qui a dévasté des régions entières du pays et de la Turquie voisine, a prévenu vendredi un haut responsable de l’ONU.

« Jusqu’à 5,3 millions de personnes en Syrie pourraient se retrouver sans endroit où vivre à cause du séisme », a déclaré Sivanka Dhanapala, représentant du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), lors d’une conférence de presse à Damas. Il a ensuite précisé le nombre, l’estimant à 5,37 millions de personnes.

« Il s’agit d’un chiffre colossal et qui s’applique à une population ayant déjà subi des déplacements en masse », en raison de la guerre civile qui fait rage en Syrie depuis 2011, a ajouté Dhanapala. « Pour la Syrie, il s’agit d’une crise dans la crise. (La Syrie a eu) des chocs économiques, le Covid-19 et connaît actuellement un hiver rigoureux », a-t-il rappelé.

Les survivants du violent séisme qui a secoué lundi à l’aube la Syrie et la Turquie voisine sont envoyés dans des camps construits pour des personnes déplacées à cause de la guerre. Le tremblement de terre, d’une magnitude de 7,8, a tué près de 23.000 personnes, dont plus de 3.300 en Syrie, selon les derniers bilans officiels.