Séismes en Turquie : Plus de 34 milliards de dollars de dégâts selon la Banque mondiale

Près de trois semaines après le double séisme qui a touché la Turquie et la Syrie, les autorités ont décompté plus de 50 000 victimes, dont 44 000 rien qu’en Turquie. Depuis cette catastrophe, des centaines de milliers de personnes ont été évacuées et des villes entières vont désormais devoir être entièrement reconstruites. Ce lundi, la Banque mondiale (BM), un organisme financier international qui accorde des prêts et autres appuis financiers à des pays en développement, a estimé que les dégâts financiers dépassaient les 34 milliards de dollars.

L’institution a indiqué que cette somme colossale représentait 4 % du PIB de la Turquie en 2021. D’autant plus que ce montant ne prend pas en compte les « coûts de reconstruction, potentiellement deux fois plus élevés, ni les conséquences sur la croissance turque à venir », indique le communiqué de la BM. Elle rappelle aussi que les répliques qui continuent d’être enregistrées à certains endroits du pays pourraient faire empirer la situation. Depuis le 6 février dernier, le dernier bilan officiel fait notamment état de près de 10 000 répliques.