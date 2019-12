Selim Riahi reprend du poids chez l’UBCI

Ce n’est pas Slim, mais Selim, Riahi PDG de WIP (Windy Investment & Participations). Membre du groupe de feu Mohamed Riahi et qui a pris la place de son père au conseil d’administration de l’UBCI, Il vient de déclarer l’achat de 15.000 actions de l’UBCI, pour la somme totale de 450 mille DT. Jusqu’au 24 avril dernier, il détenait 5,08 % de cette banque selon les chiffres de la BVMT. Un mois plus tard, en mai 2019, WIP du même groupe Riahi, avait déclaré avoir cédé 0,06 % du capital de l’UBCI représentant 13.000 actions, ne détenant plus alors que 4,999 % de la même banque. Il devrait prochainement faire déclaration de Re-franchissement du seuil des 5 %.