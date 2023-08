Sellaouti et Ghelala, le duo qui a fait de LLoyd Tunisie «Meilleure Assurance Auto» 

Les états financiers pour l’exercice 2022, de l’assureur du groupe Bayahi « Lloyd Tunisien », font ressortir un total actif net pour un montant de 456 795 040 dinars et un résultat net de 9 200 570 dinars. L’assureur voit ainsi son résultat net de 6,470 MDT à plus de 9,4 MDT en 2021

Le Conseil d’administration, où on retrouve notamment Ezzeddine Saidane, Taoufik Jelassi ancien ministre de l’enseignement supérieur en Tunisie et Sous-directeur de la communication de l’Unesco et Aissa Hidoussi ancien DG de Best Lease, en plus des membres de la famille Bayahi comme Khaled la tête montante du groupe, décidé d’affecter le résultat comme suit :

2023 devrait voir le lancement des travaux sur un nouveau Business Plan (BP) sur les 5 prochaines années, et une mission de consulting réalisé par le cabinet externe pour l’accompagnement dans la définition d’une feuille de route stratégique, développement commercial et la mise en place d’un centre de relation client. Et c’est le duo Yazid Sellaouti (Photo de gauche) le DG payé à 200 mille DT nets d’impôts, sans compter les 50 mille DT en prime de bilan et autre avantages, et le DGA Karim Ghelala (174 mille DT net notamment), qui auront la conduite du prochain BP pour engager la prochaine feuille de route stratégique et confirmer le titre de « Meilleure Assurance Auto en Tunisie » qui remportait en 2022, pour la deuxième année consécutive.