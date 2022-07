Selon Fitch, le FMI conclura accord avec la Tunisie malgré l’UGTT

« Fitch Ratings s’attend toujours à ce que la Tunisie obtienne un accord avec le FMI au second semestre 2022, car nous pensons que les créanciers officiels restent disposés à soutenir le pays après l’approbation par référendum d’une nouvelle constitution. Néanmoins, des risques pèsent sur un accord avec le FMI, notamment autour du rôle et de la réponse de la puissante Union générale tunisienne du travail (UGTT) ». C’est ce qu’indique l’agence de notation Fitch Rating, dans une brève analyse en date du 28 juillet 2022.

Et comme nous l’écrivions il y a quelques jours, sur le lien entre l’adoption de la nouvelle Constitution et la réaction du FMI qui venait de clôturer un nouveau round de négociations, « Selon Fitch, un accord avec le FMI peut désormais être conclu, sans accord avec les syndicats, étant donné que la constitution fournit une base plus solide pour l’action législative. Cependant, cela nécessiterait probablement la mise en œuvre préalable de certaines mesures importantes, ce qui comporte des risques d’exécution ».