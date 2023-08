Selon le site du gouvernement, N. Gongi est toujours ministre !!

Consulté le lundi 14 août 2023, le portail du gouvernement tunisien fait état du changement de chef de gouvernement. Ahmed Hachani qui a remplacé Najla Bouden, bien avant le départ de Mme Neila Gonji. Le nom et la photo de cette dernière, figuraient pourtant encore sur la liste officielle des membres du gouvernement tunisien. Gongi a été limogée depuis le 4 mai dernier, et n’a toujours pas été remplacée à son poste de ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie. Ahmed Hachani, nommé le 1er août 2023, trois mois après le départ de Gonji, mais son nom reste encore sur la liste officielle.

