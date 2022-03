Selon une récente étude, les anticorps naturels du covid-19 durent sept mois chez les enfants

Selon une nouvelle étude menée par le Centre des sciences de la santé de l’Université du Texas à Houston, les enfants précédemment infectés par la COVID-19 développent des anticorps naturels qui durent au moins sept mois.

L’étude a été publiée dans la revue « Pediatrics ». Les chercheurs ont examiné les données de 218 enfants de l’État du Texas âgés de 5 à 19 ans inscrits à l’enquête Texas CARES, qui a débuté en octobre 2020 dans le but d’évaluer les anticorps COVID-19 au fil du temps parmi une population des enfants.

« Ces résultats sont importants car les informations que nous avons recueillies auprès d’enfants infectés par le coronavirus ne différaient pas de ceux qui étaient asymptomatiques. Nous avons recueilli des données au détriment de la gravité des symptômes, du poids, de la santé et du sexe», a déclaré Sarah Messiah, auteur de l’étude et professeur d’épidémiologie, de génétique humaine et de sciences au Health School of Public Health Campus de Dallas.

Alors que 96% des personnes infectées par le COVID-19 ont continué à avoir des anticorps jusqu’à sept mois plus tard, bien plus de la moitié (58%) de l’échantillon étaient négatifs pour les anticorps induits par l’infection lors de leur troisième et dernière mesure.

Les résultats n’incluent pas l’impact de la protection vaccinale

« Contre toute attente, il s’est avéré que l’infection naturelle, plus la protection induite par le vaccin, vous offre la meilleure défense contre le COVID-19. Il y a eu un malentendu de la part de certains parents, qui pensaient auparavant que le simple fait que leurs enfants aient contracté le COVID-19, ils étaient protégés et n’avaient pas besoin de se faire vacciner », a-t-elle ajouté.