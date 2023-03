SELT Marine Group investira 7 millions d’euros pour l’extension de ses activités en Tunisie

La société française SELT Marine Group (SMG), spécialisée dans la transformation des algues en produits alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques prévoit de consacrer 7 millions d’euros à l’extension de ses activités en Tunisie, au titre des deux prochaines années, a annoncé le PDG de la société, Mounir Boulkout.

Cette extension devrait permettre d’employer 20 ouvriers, 30 techniciens supérieurs et 20 ingénieurs , a-t-il ajouté, lors d’une visite effectuée par une équipe de l’ Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA-Tunisia), selon un communiqué publié, mardi, par la FIPA.

Mounir Boulkout a exprimé, dans ce contexte, la volonté de son entreprise, d’étendre « significativement » ses activités dans d’autres niches à court et à moyen terme.

Selon la FIPA, cette visite était l’occasion de s’enquérir de l’évolution des opérations de la multinationale et d’assurer les meilleures conditions pour son expansion.

SELT Marine Group est une société française installée en Tunisie dans le gouvernorat de Bizerte depuis plus de 20 ans. Elle a investi, à ce jour, 13 millions d’euros en Tunisie, selon Boulkout

L’entreprise s’est lancée dans la culture et la récolte d’algues marines au sein de ses fermes. Elle les transforme dans ses usines spécialisées et ses laboratoires pour des produits alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques, qu’elle distribue dans une quinzaine de pays.