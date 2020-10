Séoul assouplit la distanciation sociale face au reflux du Covid

La Corée du Sud va assouplir certaines règles de distanciation sociale à partir de lundi, en permettant notamment aux bars de nuit de rouvrir et aux événements sportifs de reprendre avec du public, face à la baisse du nombre de contaminations par le coronavirus ces dernières semaines.

Le nombre de nouveaux cas recensés chaque jour se situe dans une fourchette à deux chiffres depuis deux semaines, à comparer à 440 en août après des foyers de contamination dans une église et un rassemblement politique, ce qui avait conduit le gouvernement à annoncer des restrictions sur les rassemblements et certaines activités économiques.

« Nous allons abaisser le niveau de distance sociale à l’échelle nationale mais nous allons maintenir un contrôle sur des facteurs de risque tels que les activités de vente à domicile », a déclaré le Premier ministre Chung Sye-kyun lors d’un rassemblement dimanche.

« De nombreux citoyens ressentent de la lassitude face à cette distanciation prolongée et nous avons également tenu compte de son impact sur l’économie », a-t-il expliqué.

- Publicité-