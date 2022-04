Série de mesures urgentes pour relancer l’économie nationale

Le ministre de l’Economie et de la planification Samir Saied a annoncé, vendredi, des « mesures urgentes » pour relancer l’économie nationale, regagner progressivement la confiance des acteurs économiques, et protéger le tissu institutionnel.



Ces mesures s’articulent autour de quatre principaux axes, dont le renforcement de la liquidité, la facilité de l’accès des entreprises au financement, la redynamisation des investissements et l’amélioration du cadre légal et réglementaire du climat d’affaires outre la simplification des procédures de promotion des exportations, a précisé, le ministre, qui s’adressaiet à des journalistes, lors d’une conférence de presse tenue à Tunis..



Il s’agit, d’après lui, régulariser une partie des sommes dues de l’Etat envers les entreprises, en accordant la priorité au secteur des travaux publics, le lancement d’une ligne de financement extérieur, d’une valeur de 50 millions de dollars, pour le refinancement des PME fragilisées par la crise sanitaire de la COVID-19 at aussi du conflit russo-ukrainien et n’ayant pas bénéficié de l’appui nécessaire.

Saied recommande aussi le rééchelonnement des crédits des unités touristiques pour une durée de 12 mois, soulignant que des mesures exceptionnelles devraient aussi être prises, dont l’accélération de la réalisation des projets publics et des projets de production de l’électricité à partir des énergies renouvelables, l’accroissement des investissements privés, l’amélioration des services au port de Radés et le renforcement de l’innovation technologique notamment à travers l’appui et le développement des technopoles.



Le ministre a évoqué aussi, comme mesures exceptionnelles et urgentes, la prise en charge par l’Etat de 50% des tranches de l’assurance des exportations vers le marché africain subsaharien, à travers le Fonds de garantie des risques à l’exportation, en plus de la promotion et l’affichage de « Made in Tunisia » sur tous les produits tunisiens et la facilitation de l’octroi de la qualité d’opérateur économique agréé.