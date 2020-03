Service minimum aux postes de police et de Garde nationale

Dans un communiqué rendu public ce lundi 16 mars 2020, le ministère de l’Intérieur a annoncé que l’espace consacré aux citoyens au siège du ministère, les bureaux de relations avec les citoyens aux postes de sécurité et aux sièges des gouvernorats en plus des postes de sûreté et de Garde nationale ne seront plus consacrés qu’aux services urgents.

Les demandes de services ordinaires doivent être traitées ultérieurement, a ajouté la même source.