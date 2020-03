Services d’urgence : Nouvelles mesures pour interdire l’entrée des porteurs du coronavirus

Le ministère de la santé a pris toutes les mesures nécessaires pour interdire l’accès des patients suspects d’infection à nouveau coronavirus aux services d’urgence des différents hôpitaux publics, a souligné mercredi le directeur général des établissements de santé publique au ministère, Mohamed Mokdad.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le responsable a précisé que le ministère a installé une tente devant chaque hôpital pour trier et dépister les patients afin d’effectuer les analyses nécessaires et s’assurer qu’ils ne sont pas porteurs du virus.

D’autres espaces ont été aussi aménagés à côté des services d’urgence pour effectuer le dépistage final avant de permettre au patient d’entrer à l’un des services de l’hôpital, a ajouté le responsable.

S’agissant des patients porteurs du virus et qui ont pu accéder à certains services hospitaliers causant leur fermeture et le confinement du personnel, Mokdad a signalé qu’ils ne présentaient aucun symptôme de la maladie à coronavirus COVID-19.

” Il est possible que le patient ne présente aucun symptôme de la maladie et que le résultat des analyses soit négatif et c’est pour cette raison qu’il convient de refaire le prélèvement pour s’assurer de l’état de santé du patient “, a-t-il dit.

A noter que le 10 mars dernier, l’espace consacré à l’enregistrement, le paiement et les procédures administratives au service d’urgence à l’hôpital universitaire Habib Bourguiba à Sfax a été fermé et ce, après avoir effectué un prélèvement sur un jeune revenu d’Italie suspect d’infection à nouveau coronavirus.

La clinique privée de la Soukra a été aussi fermée le 23 mars et tout le personnel a été soumis au confinement après avoir détecté un patient atteint du COVID19.

En date du 24 mars, l’hôpital la Rabta a également fermé le service d’urologie suite à la détection d’un cas de contamination par le Coronavirus chez un patient qui y était admis ainsi que le service d’anatomie pathologique pour suspicion d’atteinte par le virus de l’un de ses collaborateurs.