Session d’information générale en ligne sur le programme Europe Créative

Le programme Europe créative et les possibilités de financement offertes pour les partenaires tunisiens avec leurs homologues européens étaient, vendredi, au centre d’une session d’information générale en ligne du Desk Europe Créative Tunisie.

Destinée aux divers acteurs du secteur culturel et celui des médias en Tunisie, cette nouvelle session a démarré par une présentation du programme Europe Créative et du desk Europe Créative Tunisie pour ensuite aborder ses sous-programmes, Media et Culture, et leurs appels à projets respectifs.

Dans la présentation du processus de candidature & la recherche de partenaires, l’accent a été mis sur les démarches de collaboration entre partenaires tunisiens et européens afin de renforcer les capacités internationales des professionnels et des artistes, et de promouvoir l’innovation et la créativité.

Le Desk Europe créative Tunisie propose un accompagnement aux créateurs dans leur démarche et les aide à trouver des partenaires pour leurs projets de coopération. Les organismes tunisiens, publics et privés, qui sont actifs dans les secteurs de la création peuvent demander un financement via le Desk Europe créative Tunisie dont le siège est basé à la Cité de la Culture.

Sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, Europe Créative Tunisie assure la gestion de ce programme en Tunisie. Après une 1ère phase de 2014 à 2020, la Tunisie a adhéré à la 2e phase du programme Europe Créative 2021-2027. Début fevrier dernier, le Desk Europe Créative Tunisie avait annoncé l’ouverture de l’appel « Coopération Européenne 2022 ».

La candidature pour les divers appels du programme Europe Créative 2021- 2027 est totalement en ligne (e-Submission) via la plateforme Funding & tender opportunities de la commission européenne. Ce portail propose une multitude de choix et de multiples fonctionnalités.

Europe Créative est le programme-cadre de la Commission Européenne visant à soutenir les secteurs de la culture, des médias et de l’audiovisuel. La Tunisie est le seul pays arabe, africain et sud-méditerranéen à faire partie d’Europe Créative. Ce programme auquel la Tunisie a adhéré en juillet 2017 est dédié à 41 pays dont 13 pays non membre de l’UE.

Les organismes publics et privés actifs dans les secteurs de la création peuvent demander un financement avec l’aide des bureaux Europe créative, établis dans tous les États membres de l’UE et dans les pays tiers associés au programme.

Selon le site de la Commission Européenne, le budget total disponible pour Europe créative pour la période 2021-2027 s’élève à environ 2,4 milliards d’euros, soit une augmentation de 63 % par rapport à la période 2014-2020.

Le programme comprend trois volets: le volet Culture couvre tous les domaines des secteurs de la culture et de la création, à l’exception des secteurs de l’audiovisuel et des médias d’information; le volet Media soutient les secteurs de l’audiovisuel et du cinéma; et le volet Transsectoriel offre des possibilités de collaboration transsectorielle.

La Commission Européenne a adopté le 13 janvier 2022 le programme de travail 2022 d’Europe Créative, qui a été suivi du lancement des appels à propositions correspondants.

Doté d’un budget d’environ 385 millions d’euros en 2022, soit près de 100 millions d’euros de plus qu’en 2021, le programme Europe créative renforce son soutien aux partenaires créatifs et culturels européens en tenant dûment compte des difficultés causées par la crise sanitaire du Covid-19 et la concurrence mondiale croissante.

La Commission a mis en ligne un outil interactif baptisé CultureEU qui facilite l’accès aux divers programmes de financements pour la période 2021-2027 qui sont dédiés aux acteurs des secteurs culturels et créatifs.

CulturEU est un guide de financement qui est régulièrement mis à jour. Les nouveaux appels à projets sont publiés en vue de faciliter la recherche de l’offre adéquate.