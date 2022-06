Ahmed Nejib Chebbi, homme politique et coordinateur du Front du Salut National, a estimé, dimanche, à Gafsa, que « seul un dialogue national rassembleur est capable de sortir le pays de la crise actuelle ».

Il permettra de mettre en place un programme comportant les réformes politiques et économiques nécessaires ainsi qu’un gouvernement de salut pour la mise en application des résultats du dialogue, a-t-il ajouté.

Dans une déclaration aux médias, à l’occasion d’une réunion tenue par le Front du Salut National, Chebbi a réfuté les déclarations qui lui ont été attribuées par les médias concernant l’intention d’établir un gouvernement de salut composé du Front du Salut, de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et des magistrats.

Il a, cependant, déclaré que « les exigences de l’avenir nécessitent la conjugaison de tous les efforts pour sortir de la crise ».

Le Front du Salut National a tenu, ce dimanche, une réunion à Gafsa, en présence de ses principaux dirigeants alors que des partisans du Harak du 25 juillet et des militants de partis politiques qui soutiennent le processus du président de la République se sont rassemblés devant le siège de la réunion, brandissant le drapeau tunisien et scandant des slogans anti-Front du Salut.

Aucune altercation n’a, toutefois, été relevée entre les deux parties, grâce au déploiement des unités d’intervention à l’entrée de la salle de la réunion.

Selon les dirigeants du Front du Salut, tout est mis en oeuvre pour faire tomber le « coup d’Etat » et le projet de référendum du 25 juillet. Ils ont précisé que ces visites de terrain dans les différentes régions du pays visent à mobiliser tous les efforts à cette fin.

