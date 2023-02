5 % des marchandises vont au marché de gros, le reste chez les spéculateurs

Seulement 5 % des marchandises parviennent au marché de gros, le reste se perd entre les mains des spéculateurs, a affirmé le président de la République, Kaïs Saïed.

Il a ajouté, au cours de sa rencontre, mardi, au palais de Carthage, avec la ministre du Commerce et du développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb que » les circuits illégaux qui controlent les prix, visent à exacerber les problèmes sociaux et ceci est prouvé par des aveux « .

Cette rencontre fait suite à deux visites inopinées effectuées par Ben Rejeb, les 28 janvier et 12 février 2023, au marché de gros de Bir El Kassâa.

Saïed a indiqué que les récentes arrestations ont révélé » qu’un nombre de criminels impliqués, avec preuves à l’appui, dans des complots contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat sont derrière ces crises liées à la distribution des marchandises et à l’augmentation des prix.

» Ces parties sont des bandes obéissant aux ordres de traîtres et de mercenaires « , a-t-il fait savoir, soulignant que » ces bandes ne se soucient pas des affamés ou des pauvres, parce qu’ils n’ont aucun sentiment ou appartenance à ce pays « .

» Cette mise en garde est adressée à ceux qui ont la main mise sur ce qu’on appelle les circuits de distribution, qui sont des circuits d’affamation « , a indiqué Saïed, ajoutant « qu’il n’échapperont pas à la justice « .

Il a par ailleurs dénoncé » la grande corruption dans des entreprises liées au secteur des médicaments, appelant à leur faire front par la force de la loi « .

« L’ Etat ne restera pas les bras croisés devant ceux qui exacerbent les problèmes sociaux en augmentant les prix et en stockant les produits de base « , a-t-il martelé.

- Publicité-