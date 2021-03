Seuls le dialogue et le compromis sont capables d’instaurer la paix civile

Le président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, a déclaré que le « danger réside dans le discours extrémiste et dans celui de l’exclusion et de la division au lieu du dialogue et du compromis ».

- Publicité-

Le dialogue est la seule option pour instaurer la paix civile, a-t-il estimé.

Dans une déclaration de presse, en marge de sa participation, dimanche, à Tunis, à une conférence organisée à l’occasion du 65e anniversaire de l’Indépendance par le bureau de la jeunesse d’Ennahdha, Ghannouchi a expliqué que « la Tunisie traverse une étape transitoire caractérisée par des crises et des perturbations comme dans toutes les étapes transitoires dans l’histoire des révolutions ».

Evoquant l’entrave à l’action gouvernementale, le président d’Ennahdha (également président de l’Assemblée des représentants du peuple) a indiqué que le parlement « n’en ai pas la cause ». « Le différend entre le président de la République et le chef du gouvernement est à l’origine du blocage de l’action gouvernementale », a-t-il souligné.

Selon lui, le chef de l’Etat « en est le responsable » et « devrait accomplir son rôle constitutionnel et permettre aux nouveaux ministres ayant obtenu la confiance du parlement de prêter serment ».

Concernant l’éventuelle démission du chef du gouvernement, Ghannouchi a affirmé que le chef de l’Etat « n’a jamais soulevé la question de manière officielle ».

Quant à la déclaration de l’organisation « Al-Bawsala » qui a tenu la présidence du parlement pour responsable de l’escalade « inquiétante » des tensions et de la violence au sein de l’institution législative, Ghannouchi a affirmé que le parlement « ne renferme aucune chambre noire » et qu’il remplit son rôle concernant les projets de loi proposés par le gouvernement.