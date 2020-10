Seuls, les prix des légumes frais ont baissé

En novembre 2018, les prix à la consommation augmentent de 0,7% après une augmentation de 1,1% le mois précédent et 0,5% le mois d’avant. Cette évolution résulte principalement de la hausse des prix des produits alimentaires, les prix des articles d’entretien courant du foyer et les prix des biens et services divers. Hausse aussi des prix des produits alimentaires. Sur un mois, les prix des produits alimentaires augmentent de 1,2% en raison de l’importante hausse des prix des légumes frais de 9,9%, des fruits secs de 2,6% contre une régression des prix des fruits frais de 1,9% et des volailles de 2,5%.

Les produits de transport demeurent en hausse Les prix de transport augmentent de 0,4% en raison de la hausse des prix des véhicules de 0,7%, des dépenses d’utilisation des véhicules de 0,3. Hausse enfin, des prix des meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer. Les prix du groupe meubles, articles de ménage et entretien du foyer augmentent de 1,0% suite à l’augmentation des prix des meubles, tapis et autres revêtements de 1,0%, des prix des biens et services liés à l’entretien courant du foyer de 1,2% et des prix des appareils ménagers de 0,8%.

En novembre 2018, les prix de l’alimentation augmentent avec un taux de 6,0% sur un an contre 6,3% le mois précédent. Ce taux est expliqué par l’augmentation des prix des viandes de 11,7%, des dérivés de lait, fromages et œufs de 10,8%, des poissons de 7,2% et des fruits de 6,4%. Par ailleurs les prix des légumes et des huiles alimentaires ont baissé respectivement de 1,3% et 1,0% comparer à la même période de l’année dernière.