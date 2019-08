Seuls trois bureaux de poste ont rouvert leurs portes, lundi, à Tunis

Trois bureaux de poste uniquement ont rouvert leurs portes, lundi, à Tunis, à savoir le bureau de poste de Mohamed 5 à Tunis, le bureau de Tunis Thameur et le bureau de Tunis République, à l’heure où la plupart des bureaux sont en grève depuis le 21 août dernier.

D’après le membre de la Fédération générale de la poste Tunisienne, Habib Tlili, la grève est observée dans 98% des bureaux de poste répartis sur tous les gouvernorats de la République.

“La suspension de cette grève est tributaire de la reprise des négociations avec l’autorité de tutelle”, a-t-il ajouté.

Outre la grève observée depuis le 21 août dernier, les agents de la Poste tiennent, depuis une semaine, un sit-in dans les locaux du ministère des Technologies de la Communication et de l’Economie numérique.

Les grévistes revendiquent essentiellement la mise en application des accords relatifs aux promotions professionnelles et d’amender la loi organique relative à la poste.

Il convient de mentionner que la grève coïncide avec la période d’inscription des élèves et étudiants aux établissements éducatifs et universitaires et celle de versement des pensions.