Sévère correction pour le marché des cryptomonnaies

Jusqu’à dimanche 18 avril. Le marché crypto a souffert d’une brutale correction. La capitalisation globale sombrait de pratiquement 8% à un peu plus de 2.000 milliards de dollars. La valeur du BTC illustre bien ce phénomène.

- Publicité-

Bitcoin perdait près de 10.000 dollars, chutant de 61K$ à seulement 52K$. Et ce plongeon entraînait avec lui le reste du marché. Ethereum, qui culminait à plus de 2300 dollars, repassait sous les 2.000 dollars.

Un rebond intervenait cependant plus tard dans la journée. Et il se poursuit depuis. Le 19 avril, Bitcoin cote environ 56.600 dollars. L’ETH est à un peu plus de 2.200 dollars. Les grands gagnants des semaines passées ne sont pas en reste.

XRP, par exemple, est à 1,50 dollars. Vers 13h hier, il était repassé sous 1 euro, pour ensuite reprendre un chemin de croissance. Même tendance pour le DOGE à plus de 0,30 dollar au moment de la rédaction de cet article.

C’est le plongeon brutal de Bitcoin qui pourrait à lui seul justifier cette correction. Et celle-ci débouchait sur de nombreuses ventes et la saturation des exchanges et de la blockchain. Les frais de transaction dépassaient même 45 dollars.