Sfax : 12 voitures incendiées et une pillée dans l’entrepôt municipal d’Agareb

Douze voitures saisies dans l’entrepôt municipal d’Agareb (Gouvernorat de Sfax) ont été incendiées et une a été pillée par son propriétaire trafiquant, a indiqué, jeudi à la TAP Ibrahim Hafiène membre du conseil municipal d’Agareb.

Les actes de saccage sont survenus dans la nuit de mercredi 10 novembre à jeudi 11 novembre 2021 a précisé Hafiène en soulignant que l’incendie de l’entrepôt a été maîtrisé par les agents de la protection civile avec l’aide des citoyens.

Depuis le début de la semaine, la délégation d’Agareb est témoin d’un mouvement de protestation faisant suite à la décision du ministère de l’Environnement de ré-ouvrir la décharge d’El Kenna.

Suite aux affrontements entre les forces de l’ordre et les habitants de la région, un décès a été enregistré et des manifestants ont été arrêtés en plus de déploiement de l’armée après le retrait de la garde nationale de la ville.