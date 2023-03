Sfax : 182 infractions économiques relevées depuis le début du mois de Ramadan

Les brigades de contrôle économique à Sfax ont relevé 182 infractions économiques durant la première semaine du mois de Ramadan, à l’issue de 620 visites sur le terrain effectuées dans les espaces de commerce et circuits de distribution.

Une large partie des irrégularités relevées concernent l’augmentation illicite des prix, la spéculation, le non-affichage des prix et l’absence de facturation, a indiqué, jeudi à l’Agence TAP, le directeur régional du commerce à Sfax, Mohamed Jaber Hriz.

Dans le cadre de ces campagnes de contrôle, plus de cinq tonnes de légumes et des quantités de produits alimentaires de base commercialisés dans les circuits de contrebande ont été saisies, a fait savoir la même source.

