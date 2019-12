Sfax : 300 étudiants de l’ESC à la 2e caravane de l’entrepreneuriat

Quelque 300 étudiants de l’Ecole supérieure de commerce (ESC), à Sfax, ont participé à la 2e caravane de l’entrepreneuriat organisée par le Centre d’affaires de Sfax, en partenariat avec le club ” IDER ” (Innovation et Développement pour un Entrepreneur Rationnel) de l’ESC.

C’était l’occasion pour les étudiants de rencontrer des représentants des institutions financières et des structures d’appui, à l’instar de la Banque tunisienne de solidarité, Zitouna Tamkeen, le Centre de promotion des exportations et l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation.

Cet événement leur a, également, permis de s’informer sur les domaines de l’investissement, du tourisme, du commerce, de l’artisanat et des finances, de manière à les initier à l’élaboration d’idées de projet et à la culture de l’entrepreneuriat, souligne, à l’agence TAP, Wassim Souissi, président du club IDER.