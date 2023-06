Sfax : 3ème Edition du Salon  » Start-up Booster « 

La 3ème Edition du Salon » Start-up Booster » a été organisée, mercredi, par le centre des affaires de Sfax en partenariat avec l’organisme américain Financial Services Volunteer Corps, les pépinières d’entreprises Costart Sfax, le réseau de Business Syphax Angels, ainsi que les technopôles Sfax à Sakiet Ezzit et Etudiant-Entrepreneur et l’Observatoire Régional des Startups.

Lors de cette manifestation, six startappeurs ont présenté leurs projets innovants, en présence de bailleurs de fonds, en vue d’avoir accès au financement et aux nouveaux marchés.

Ces projets labelisés » Start-up Act » concernent les secteurs de gestion des ressources hydriques, l’assistance médicale à domicile, la publicité, le commerce électronique et l’enseignement à distance.

Abir Hosni, responsable du centre d’affaires de Sfax, a souligné à l’Agence TAP, l’importance du Salon » Start-up Booster » pour le développement des Startups sélectionnées dans la première cohorte du programme Syfax Angels.

