Sfax: 500 femmes rurales ciblées par un programme d’autonomisation

Environ 500 femmes rurales de différentes délégations de Sfax sont ciblées par le programme d’autonomisation économique des femmes en milieu rural, souligne, mardi, la directrice régionale de la formation professionnelle et de l’emploi, Izdihar Abdennadher, à la clôture des journées d’information tenues à l’initiative de l’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat.

Le programme est financé par le gouvernement canadien et mis en œuvre par le Bureau international du travail, en partenariat avec la direction régionale de la formation professionnelle et de l’emploi et le commissariat régional au développement agricole. Il vise à aider les femmes rurales à Sfax et à Nabeul à réaliser de petits projets dans divers domaine, selon l’approche de l’économie solidaire.

Les domaines déjà identifiés à Sfax concernent, notamment, la broderie et la valorisation de la culture des amandes dont la région se distingue. Au final, une soixantaine de projets à forte employabilité devront être financés par le programme.

Ce dernier prévoit des journées de formation au profit des bénéficiaires, une prime de lancement de projet et un accompagnement pour la recherche de financement.