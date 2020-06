Sfax/ Affaire Affes: Tahri appelle à la libération des syndicalistes arrêtés jusqu’à l’examen de l’affaire

Un rassemblement de protestation des agents de la santé a au lieu, lundi, devant le siège de l’union régionale du travail à Sfax en guise de solidarité avec les syndicalistes travaillant dans les hôpitaux Habib Bourguiba et Hedi Chaker à Sfax, arrêtés dans le cadre de l’affaire de l’agression du député Mohamed Affes.

Ce rassemblement, qui fait partie d’une série de mouvements de protestation sectoriels et régionaux, a été suivi d’une marche vers le siège du gouvernorat.

Dans une déclaration aux médias, le secrétaire général adjoint de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) Sami Tahri a souligné que le but de ces mouvements n’est pas de faire pression sur le pouvoir judiciaire mais plutôt d’exiger l’indépendance de ce pouvoir face aux tentatives de politisation de l’affaire. Il a, dans ce contexte, appelé à mettre les accusés en état de liberté jusqu’à l’examen de l’affaire.

Tahri a noté, dans un autre contexte, que le bureau exécutif élargi se réunira mardi à Tunis pour discuter de la situation générale du pays et de la situation syndicale en particulier. Il a aussi exprimé la disposition de l’union a apporter le soutien nécessaires aux entreprise publiques et privées de la région face à la crise du coronavirus.