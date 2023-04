Sfax: Arrestation du principal suspect d’une opération d’immigration clandestine

Les unités de la garde maritime à Kerkennah (gouvernorat de Sfax) ont arrêté, vendredi, un suspect qui serait l’organisateur principal d’une opération d’immigration vers l’Italie, depuis le large d’El Attaya à l’île de Kerkennah (18 avril dernier), causant la mort de 16 tunisiens.

Faouzi Samoudi, procureur et porte-parole du tribunal de première instance de Sfax, a indiqué que le suspect comparait, actuellement, devant le juge d’instruction du tribunal de première instance de Tunis.

» Trois individus sont appréhendés dans la même affaire et quatre autres sont toujours en fuite « , a-t-il ajouté dans une déclaration à l’agence TAP.

Selon Ali Ayari, chef du district de la garde maritime de Kerkennah et porte-parole du district de la garde maritime du centre, 19 personnes étaient à bord de l’embarcation utilisée dans cette opération dont 4 ont été secourues.

- Publicité-