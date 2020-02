Sfax-Coronavirus : les analyses effectuées sur la citoyenne de retour de Milan sont négatives

Le directeur régional de la santé à Sfax, Ali Ayadi a confirmé jeudi soir que les analyses effectuées sur la citoyenne de retour de Milan en Italie, à l’hôpital Charles Nicole à Tunis sont négatives.

En effet, la présidente de l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya avait déclaré jeudi à l’agence TAP que les symptômes constatés chez la même citoyenne ne sont pas conformes aux signes d’un cas suspect d’infection par le coronavirus puisqu’elle ne souffre ni de difficultés respiratoires ni de fièvre, qui sont les principaux signes de la maladie.

A noter qu’à son retour de Milan dimanche dernier, la citoyenne a contacté les services hospitaliers dans la région de Sfax qui ont pris toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de son état de santé (isolement et analyses), rappelle le directeur régional de la santé.

Dans ce contexte, Ayadi a affirmé la disposition de tous les services de santé dans la région à faire face à toute situation d’urgence et à assurer une bonne prise en charge de tout éventuel cas d’infection au coronavirus.