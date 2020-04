Sfax-Covid19 : A partir de lundi analyses dans le laboratoire du CHU de H. Bourguiba

Le laboratoire des analyses microbiologiques de l’hôpital universitaire Habib Bourguiba de Sfax commence, à partir de lundi 6 avril, à effectuer les analyses de dépistage du covid-19 (coronavirus), après avoir vérifié qu’il répond à toutes les exigences de sécurité biologique et professionnelle, souligne, samedi, à l’agence TAP Omar Mansour, directeur de promotion des services de santé de la direction régionale de la santé à Sfax.

Il ajoute, à l’issue de la réunion de la commission régionale de la santé tenue, au siège du gouvernorat, que ce laboratoire, qui a été aménagé dans un temps record, grâce aux efforts déployés par tous les cadres hospitaliers, ainsi que les autorités régionales et centrales, peut effectuer dans une première étape, 30 analyses quotidiennes, en attendant de le renforcer par des équipements supplémentaires.

Ont pris part à cette réunion des députés de la région, des représentants de la direction régionale de la santé et les directeurs généraux des CHU Habib Bourguiba et Hedi Chaker de Sfax.