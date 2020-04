Sfax-covid19: Mesures préventives prises par la municipalité d’El Ain

Des mesures préventives ont été prises par la cellule de crise de la municipalité d’El Ain relevant de la délégation de Sfax-sud, afin de lutter contre la propagation du covid-19, dans un quartier situé sur la Route de l’Alfrane.

Ces mesures ont été décidées suite à l’enregistrement, dans ce quartier, de cas de décès et de contamination liés au covid-19.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le directeur régional de la santé à Sfax, Ali Ayadi signale que cette agglomération a enregistré 7 cas de contamination et le décès de deux hommes : l’un âgé de 39 ans et le deuxième, sous dialyse, âgé de 81 ans, précise le responsable.

Dans ce contexte, la municipalité en collaboration avec les services sanitaires de la région effectuera des prélèvements dans le voisinage (30 personnes). Les services sanitaires ont déjà effectué, lundi, des prélèvements auprès de 14 proches des deux victimes.

Parmi les mesures préventives prises par la municipalité contre la propagation du virus : l’installation de barrières de séparation pour isoler les foyers contaminés des autres habitations en plus de l’aménagement d’un passage menant vers la route principale.

La municipalité d’El Ain a aussi décidé de renforcer le programme de désinfection des rues de la cité et d’accorder plus de vigilance dans la gestion préventive des déchets.